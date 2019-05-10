СЕГОДНЯ 02:53 2019-05-10T02:53:38+03:00

Погода в Хабаровске на 10 мая 2019 года: днем до +13 градусов, без существенных осадков Фото: Элина ОГАНЕСЯН

На больше части региона сегодня будут дожди

Изменить размер текста: A A

Если еще вчера в Хабаровске было солнечно и без осадков, то сегодня в городе уже пасмурно. И синоптики не исключают вероятности, что пойдет дождь. Ночные температуры будут в пределах 0+2 градусов, днем воздух прогреется до +13 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.

Без существенных осадков в Николаевске-на-Амуре. Ночью до -2 градусов, днем в пределах +4+6 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре в эту пятницу синоптики прогнозируют небольшие осадки. Ночные температуры колеблются от +1 до +3 градусов, дневные прогреются до +10+12 градусов. Ветер северный 8-13 метров в секунду.

Небольшой мокрый снег ждет сегодня жителей Советской Гавани. Ночью 0+2 градуса, днем +6+8 градусов. Ветер северный 8-13 метров в секунду.

В Биробиджане без осадков. Ночные температуры в пределах 0+2 градусов, дневные +15+17 градусов. Ветер восточный 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU