2019-05-10T05:34:11+03:00
Общество

Салют на 9 мая 2019 года в Хабаровске: празднование Дня Победы завершилось двойным «шоу»

Посмотреть на разноцветные фейверки с двух площадок пришли тысяч хабаровчан
Кристина ГРИН
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Салют на 9 мая 2019 года в Хабаровске: празднование Дня Победы завершилось двойным «шоу»Салют на 9 мая 2019 года в Хабаровске: празднование Дня Победы завершилось двойным «шоу»Фото: Правительство Хабаровского края
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9 мая вся страна праздновала День Победы. Традиционно он начинается с Парада Победы, в котором принимают участие военнослужащие. В 2019 году на площади имени Ленина в Хабаровске собрались больше двух тысяч сотрудников разных ведомств. В колоннах «Бессмертного полка» по центру города прошли больше 50 тысяч человек. Для региона это пока рекорд.

Разумеется, после парада и шествия, гости домой не торопились. Концерты, песни, танцы, мастер-классы – развлекательных площадок было предостаточно. Но конечно, все от мала до велика ждали тут одного – праздничного салюта. Он стал прекрасным завершением празднования Дня великой Победы.

В этом году в Хабаровске салют впервые одновременно запустили сразу с двух площадок: у краевой набережной и напротив арены «Ерофей». Старт был дан в 22:00. Посмотреть на шоу в небе пришли тысячи хабаровчан и гостей краевого центра. Как и в прошлые годы большей популярностью пользовалась набережная города. Так и завершилась 74 годовщина Дня Победы в краевом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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