На Камчатке произошло землетрясение «с оценкой» 4,3

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-10T11:52:32+03:00

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Сегодня, 10 мая, утром в 70 километрах северо-западнее камчатского села Северные Коряки зарегистрировали эпицентр землетрясения. Об этом стало известно специалистам службы срочных донесений города Обнинск. Они передали сотрудникам краевого МЧС, что в горной местности Елизовского района зафиксировано сейсмособытие. Землетрясения для жителей полуострова обычное явление. Большинство из них даже не обращает внимание на информацию о стихийном явлении. Опасение появляется, когда становится известно о его магнитуде.

- Подземный толчок произошел в точке с координатами 53°83 северной широты, 158°92 восточной долготы, на глубине 160 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

К счастью, такая магнитуда для жителей всех населенных пунктов Камчатского края оказалась неощутимой. Вся мебель на месте, люстры ходуном не ходили и уж точно не было обвалов зданий. От местных жителей в единую диспетчерскую службу муниципальных образований региона не поступило ни одного звонка.

ИСТОЧНИК KP.RU