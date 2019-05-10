«Лайки» жителей Хабаровского края определят лучшие проекты конкурса «Лифт»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-10T09:02:01+03:00

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Первый краевой конкурс «Лифт» можно считать официально открытым, так как накануне стартовало народное голосование за лучшие, по мнению горожан, инициативы участников. Напомним, что авторы проектов во время образовательной сессии создали видеопрезентации – двухминутный рассказ о том, что представляет собой их разработка.

Жители Хабаровского края могут голосовать за понравившиеся идеи вплоть до 13 мая. Правила голосования просты: один человек может «лайкать» несколько раз, но отдать голос за одного участника можно лишь единожды. В финал выйдут те, чьи идеи смогли больше впечатлить горожан. Разумеется, не обойдется и без экспертного мнения, которое сыграет важную роль для участников конкурса. Так определятся 30 лучших из лучших.

- Подведут итоги в конце мая. Финалисты примут участие в форсайт-сессии, встретятся еще раз с главой региона и представителями правительства края, - отмечают в пресс-службе правительства Хабаровского края. -Кроме того, победители попадут в губернаторский кадровый резерв, а их проекты будут признаны приоритетными для реализации в крае.

Сейчас за звания лучших борются около 100 участников, которые представляют проекты в разных областях: медицина, образования, экономика, благоустройство территории и it-технологии. Их задача – продумать все до мелочей, начиная с идеи, заканчивая финансированием и развитием проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU