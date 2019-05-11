В Хабаровском крае перевернулся катер с четырьмя рыбаками

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-11T11:46:17+03:00

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В Хабаровском крае 9 мая спасатели получили запрос от полицейских. Они просили оказать помощь в проведении поисковых мероприятий. На реке Амур в районе острова Киори в Комсомольском районе пропали четверо рыбаков. Их лодку нашли у берега.

- По предварительным данным, случилось все вечером 8 мая. Перевернулся катер, на котором находились четыре рыбака. На место происшествия отправились спасатели ДВРПСО МЧС России, - сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели уже два дня работают на месте. За это время они обследовали 211 километров местности и береговой линии. Поиски не принесли никаких результатов. Однако специалисты не отчаиваются и продолжают искать рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU