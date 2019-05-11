В Хабаровском крае перевернулся катер с четырьмя рыбаками
В Хабаровском крае 9 мая спасатели получили запрос от полицейских. Они просили оказать помощь в проведении поисковых мероприятий. На реке Амур в районе острова Киори в Комсомольском районе пропали четверо рыбаков. Их лодку нашли у берега.
- По предварительным данным, случилось все вечером 8 мая. Перевернулся катер, на котором находились четыре рыбака. На место происшествия отправились спасатели ДВРПСО МЧС России, - сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели уже два дня работают на месте. За это время они обследовали 211 километров местности и береговой линии. Поиски не принесли никаких результатов. Однако специалисты не отчаиваются и продолжают искать рыбаков.
ИСТОЧНИК KP.RU