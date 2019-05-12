В Хабаровске возле гаражей валялся бесхозный снаряд для гранатомета
В минувшие сутки в краевой столице обнаружили снаряд для гранатомета. Опасная находка лежала рядом с гаражами на переулке Краснореченском. О подозрительном предмете сообщили очевидцы вчера, 11 мая.
- На место происшествия отправились члены инженерно-технической группы хабаровского ОМОН. Сапёры обследовали найденный предмет и установили, что это боевой 30-милиметровый снаряд для стрельбы из автоматического гранатомёта АГС-17. На боеприпасе были следы коррозии, снаряд представлял реальную опасность для окружающих, - рассказали в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.
На данный момент известно, что снаряд уже обезвредили саперы. Находку передали сотрудникам полиции. В дальнейшем боеприпас передадут на экспертизу.
Жителям краевой столицы напоминают, что в ситуациях, когда необходима помощь правоохранителей нужно звонить по номеру 102 - полиция или по номеру 8-800-350 08-97 - управление Росгвардии по Хабаровскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU