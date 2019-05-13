Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на мировом уровне

СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-13T08:15:31+03:00

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В Хабаровском крае смогли довести эффективность ЭКО до мировых стандартов. Экстракорпоральное оплодотворение врачи в регионе смогли довести до 36 процентов. К этой процедуре прибегают, когда при лечении бесплодия лекарства не помогают. В целом в этом году медики планируют выполнить около тысячи ЭКО.

Как отметили в пресс-службе правительства края, операции планируют проводить за счет краевого бюджета и ОМС в рамках нацпроекта «Демография». До процедуры семьи проходят бесплатное обследование, а потом уже попадают в специальный кабинет по бесплодному браку.

Такие кабинеты сегодня работают в Николаевском, Ванинском районах, в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. К слову врачи уже используют метод криозаморозки эмбрионов для последующего их переноса. Благодаря этому удается получить и сохранить максимальное количество материала, а также увеличить шансы на рождение.

Отметим, что за последние 12 лет в Хабаровском крае с помощью технологии экстракорпорального оплодотворения родилось свыше двух тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU