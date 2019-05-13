СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-13T11:47:13+03:00

Землетрясение на Камчатке осталось незаметным для местных жителей Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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На Камчатке сегодня, 13 мая, зарегистрировали землетрясение, которого, к слову, никто из местных жителей не почувствовал. Подземные толчки зарегистрировали в Кроноцком заливе. Его координаты 54°04 северной широты, 160°31 восточной долготы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, сейсмособытие произошло на глубине 120 километров. Магнитуда составила 3,8 балла. Эпицентр находился на юго-востоке от села Мильково, в 130 километрах от населенного пункта.

Напомним, накануне, 12 мая, неощущаемое землетрясение зафиксировали в акватории Тихого океана. Эпицентр сейсмособытия находится в 90 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, магнитуда оставила 4,5 балла.

Отметим, что местные жители не обращались в единую дежурно-диспетчерскую службу за помощью. Угрозы цунами нет.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру 112, 01 со стационарных устройств и 101 с мобильных.

ИСТОЧНИК KP.RU