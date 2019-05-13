В Нью-Йорке сотрудники ООН оценили нацпарк «Бикин» в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-13T11:44:38+03:00

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Национальный парк «Бикин» в Хабаровском крае стал примером положительного опыта соуправления природными ресурсами. Так, сотрудники заповедной территории в Нью-Йорке презентовали свою модель совместной работы экологов, органов власти и коренных народов.

- Встреча состоялась 23 апреля в рамках работы Постоянного Форума ООН по коренным народам. Среди участников мероприятия были представители России, Индонезии и Латинской Америки. Представители Хабаровского края рассказали о национальном парке, который расположен в долине реки Бикин, об обитателях, в том числе амурском тигре, а также об особенностях управления территорией, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Отметим, что более 70 процентов территории нацпарка сегодня – это зона, где местные жители могут заниматься охотой, рыболовством, заготовкой дикоросов, туристической деятельностью. К слову, именно удэгейцы и нанайцы изначально участвовали в сохранении первозданной природы Бикина. Сегодня в нацпарке работает единственный в России отдел охраны, в котором, помимо государственных инспекторов, есть уникальные должности специалистов отдела охраны. Все эти должности занимают местные жители – удэгейцы и нанайцы.

ИСТОЧНИК KP.RU