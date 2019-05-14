2019-05-14T10:04:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае с любителей бесплатного электричества требуют 400 миллионов рублей

Такова сумма долга предприятий ЖКХ в регионе
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае с любителей бесплатного электричества требуют 400 миллионов рублейВ Хабаровском крае с любителей бесплатного электричества требуют 400 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае обновили список злостных неплательщиков за электроэнергию и озвучили сумму убытков. Так, больше всего любители пользоваться электричеством бесплатно задолжали в Верхнебуреинском районе. Общая сумма долга, который числится за предприятием ООО «БАМсервис», составляет 100 миллионов рублей. При этом расплатиться компания не может, начиная с 2017 года.

- На втором месте антирейтинга организация ООО «ВТ-Ресурс», оказывающая коммунальные услуги в поселке Монгохто Ванинского района - 21,94 миллиона рублей, а на третьем - МООО «СГВК» Советско-Гаванского района с суммой более 18 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Всего в списке самых злостных неплательщиков оказались восемь компаний, оказывающих коммунальные услуги. Они расположены в Верхнебуреинском, Ванинском, Совгаванском, Хабаровском и Бикинском районах края. Посмотреть весь перечень неплательщиков можно на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Хабаровского края».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Хабаровском обнаружили кладбище противогазов и бочек
В Хабаровске продавщица заработала на работодателе больше 150 тысяч рублей
Почти пенсионеров в Хабаровском крае собираются обучать бесплатно
Первый земельный участок отдадут бесплатно для жилищно-строительного кооператива
Мать в Хабаровском крае задолжала родному ребенку полмиллиона рублей
Дали добро на навигацию маломерных судов почти во всем Хабаровском крае
Хабаровский ломбард оказывал лишние услуги и неправильно себя рекламировал
«Красные гвоздики» в обмен на пожертвования раздадут в Хабаровском крае
Водителя в Хабаровске осудят за смерть «на зебре»
Угрозу жизни и здоровью нашли в детском садике в Хабаровске
В Комсомольске дебаркадер и теплоход застряли в затоне
Водитель в Хабаровске разбил машину о фонарный столб и сбежал
Хабаровчане пройдут Крестным ходом в память о Кирилле и Мефодии
Тигрицу Тайгу из Хабаровского края подарят администрации Приморского края
«Обход Хабаровска» заасфальтируют с помощью немецкого завода
Погода в Хабаровске на 14 мая 2019 года: днем до +24 градусов, небольшой дождь
Землетрясение на Камчатке осталось незаметным для местных жителей
Хабаровчане оценили мусорные баки, закрывающиеся на чип-ключ
Китайца на границе с Хабаровском заставили вернуть кукурузу на родину
В Хабаровском крае отремонтируют трассу "Ванино-Советская Гавань"
В ЕАО подешевела земля под двухквартирные дома
В Хабаровском кафе после ухода гостя не досчитались терминала
Зарплату в 70 миллионов выдали работникам в Хабаровском крае
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на мировом уровне
Собственное дело в Хабаровском крае будет начинаться с «Фабрики предпринимательства»