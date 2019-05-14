В Хабаровском крае с любителей бесплатного электричества требуют 400 миллионов рублей
В Хабаровском крае обновили список злостных неплательщиков за электроэнергию и озвучили сумму убытков. Так, больше всего любители пользоваться электричеством бесплатно задолжали в Верхнебуреинском районе. Общая сумма долга, который числится за предприятием ООО «БАМсервис», составляет 100 миллионов рублей. При этом расплатиться компания не может, начиная с 2017 года.
- На втором месте антирейтинга организация ООО «ВТ-Ресурс», оказывающая коммунальные услуги в поселке Монгохто Ванинского района - 21,94 миллиона рублей, а на третьем - МООО «СГВК» Советско-Гаванского района с суммой более 18 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».
Всего в списке самых злостных неплательщиков оказались восемь компаний, оказывающих коммунальные услуги. Они расположены в Верхнебуреинском, Ванинском, Совгаванском, Хабаровском и Бикинском районах края. Посмотреть весь перечень неплательщиков можно на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Хабаровского края».
ИСТОЧНИК KP.RU