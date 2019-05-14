Дали добро на навигацию маломерных судов почти во всем Хабаровском крае
Навигация маломерных судов началась почти во всех районах Хабаровского края. На сегодняшний день рыбаки уже могут спокойно плавать по рекам на 14 территориях - городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском, Хабаровском районах и районе имени Лазо.
- Любителей рыбалки и отдыха призывают соблюдать правила поведения на воде. Например, отправляясь в плавание, не перегружайте маломерное судно, узнайте загодя о том, какая будет погода, сообщите близким о том, куда вы направляетесь. Если соблюдать эти несложные правила, то удастся избежать трагических последствий, - рассказал Равиль Латыпов, главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края.
Те, кто планируют использовать маломерное судно, должны пройти обучение и получить документы на право управления. Само судно нужно зарегистрировать в подразделениях государственной инспекции по маломерным судам. Его необходимо укомплектовать спасательными жилетами, сигнальными фонарями, огнетушителем, медицинской аптечкой и другими средствами спасения.
ИСТОЧНИК KP.RU