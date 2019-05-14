2019-05-14T10:03:45+03:00
Общество

Дали добро на навигацию маломерных судов почти во всем Хабаровском крае

Рыбаков призывают соблюдать правила поведения на воде
Ольга КИВА
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Дали добро на навигацию маломерных судов почти во всем Хабаровском краеДали добро на навигацию маломерных судов почти во всем Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Навигация маломерных судов началась почти во всех районах Хабаровского края. На сегодняшний день рыбаки уже могут спокойно плавать по рекам на 14 территориях - городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском, Хабаровском районах и районе имени Лазо.

- Любителей рыбалки и отдыха призывают соблюдать правила поведения на воде. Например, отправляясь в плавание, не перегружайте маломерное судно, узнайте загодя о том, какая будет погода, сообщите близким о том, куда вы направляетесь. Если соблюдать эти несложные правила, то удастся избежать трагических последствий, - рассказал Равиль Латыпов, главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края.

Те, кто планируют использовать маломерное судно, должны пройти обучение и получить документы на право управления. Само судно нужно зарегистрировать в подразделениях государственной инспекции по маломерным судам. Его необходимо укомплектовать спасательными жилетами, сигнальными фонарями, огнетушителем, медицинской аптечкой и другими средствами спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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