Под Хабаровском обнаружили кладбище противогазов и бочек

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-14T09:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Хабаровском обнаружили незаконную свалку отходов средств и приборов пожаротушения. При осмотре территории проверяющие увидели, что мусор валялся в лесополосе в районе села Некрасовка. На данный момент представители закона уже проводят тщательную проверку по данному инциденту.

- Информация о свалке поступила от Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации охраны природы. Для изучения обстановки привлекли специалистов Комитета государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, лаборатории Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, - рассказали в пресс-службе Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратура.

На данный момент эксперты заняты тем, что определяют класс опасности обнаруженных отходов. Также специалистам предстоит выяснить, как мусор воздействует на окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU