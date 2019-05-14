2019-05-14T15:11:30+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае проводят проверку по факту исчезновения рыбаков

В последний раз мужчины вышли на связи и сообщили, что катер тонет
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае проводят проверку по факту исчезновения рыбаковВ Хабаровском крае проводят проверку по факту исчезновения рыбаковФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае проводят проверку по факту исчезновения четырех рыбаков. Происшествие случилось 8 мая. По предварительной информации мужчины отправили на катере в районе острова Кеори. Позже один из рыбаков позвонил родственнику и сообщил, что катер тонет и нужна помощь. С тех пор ни один из пропавших на связь не выходил.

Как сообщалось ранее, поиски мужчин начались 9 мая. На место происшествия выехали сотрудники полиции и группа спасателей. По данным на 13 мая, уже обследовали больше 300 километров береговой линии, однако никаких результатов обследование территории не дало.

По факту исчезновения двух мужчин сейчас следственными органами проводится проверка. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По итогу проверку будет принято процессуальное решение. Поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика