В Хабаровском крае проводят проверку по факту исчезновения рыбаков

14 Май 15:11 2019-05-14T15:11:30+03:00

В последний раз мужчины вышли на связи и сообщили, что катер тонет

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В Хабаровском крае проводят проверку по факту исчезновения четырех рыбаков. Происшествие случилось 8 мая. По предварительной информации мужчины отправили на катере в районе острова Кеори. Позже один из рыбаков позвонил родственнику и сообщил, что катер тонет и нужна помощь. С тех пор ни один из пропавших на связь не выходил.

Как сообщалось ранее, поиски мужчин начались 9 мая. На место происшествия выехали сотрудники полиции и группа спасателей. По данным на 13 мая, уже обследовали больше 300 километров береговой линии, однако никаких результатов обследование территории не дало.

По факту исчезновения двух мужчин сейчас следственными органами проводится проверка. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По итогу проверку будет принято процессуальное решение. Поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU