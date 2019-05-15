2019-05-15T05:33:15+03:00
Общество

Комсомольские школьники экстремально поиграли на железной дороге

Подростки рассказали, что хотели поближе рассмотреть проезжающие поезда
Ольга КИВА
Поделиться:
Комсомольские школьники экстремально поиграли на железной дорогеКомсомольские школьники экстремально поиграли на железной дорогеФото: УТ МВД России по ДФО
Изменить размер текста:

Подростки в Комсомольске-на-Амуре устроили экстремальные игры прямо на железной дороге. Несовершеннолетних отдыхающих заметил сторож, они же и позвонили в транспортную полицию. На место происшествия сразу выехали инспекторы. По итогу проверки пять школьников из города Юности увели с опасного объекта в сопровождении стражей порядка.

- Позже несовершеннолетние объяснили, зачем пришли на железную дорогу. Ребятам хотелось посмотреть на проезжающие поезда. Сначала школьники гуляли по виадуку, потом любовались проезжающими составами, сидя на трубах теплотрассы, а затем и вовсе решили идти по рельсам, чтобы увидеть поезд, который шел по соседнему пути, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Ребятам, а заодно и их родителям объяснили, что прогулки по железной дороге могут закончиться трагически. Взрослых привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика