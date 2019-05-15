Комсомольские школьники экстремально поиграли на железной дороге

15 Май 05:24 2019-05-15T05:33:15+03:00

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Подростки в Комсомольске-на-Амуре устроили экстремальные игры прямо на железной дороге. Несовершеннолетних отдыхающих заметил сторож, они же и позвонили в транспортную полицию. На место происшествия сразу выехали инспекторы. По итогу проверки пять школьников из города Юности увели с опасного объекта в сопровождении стражей порядка.

- Позже несовершеннолетние объяснили, зачем пришли на железную дорогу. Ребятам хотелось посмотреть на проезжающие поезда. Сначала школьники гуляли по виадуку, потом любовались проезжающими составами, сидя на трубах теплотрассы, а затем и вовсе решили идти по рельсам, чтобы увидеть поезд, который шел по соседнему пути, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Ребятам, а заодно и их родителям объяснили, что прогулки по железной дороге могут закончиться трагически. Взрослых привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU