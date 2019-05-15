Лучшие таксисты из Хабаровского края получат деньги и подарки от шинного центра

15 Май 06:37 2019-05-15T09:20:56+03:00

Пока о своем участии во Всероссийском конкурсе заявили только восемь представителей региона

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В Хабаровском крае проходит отбор участников на Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси-2019». На сегодняшний день в регионе подали заявки восемь кандидатов на победу.

Как сообщили в краевом министерстве промышленности и транспорта, региональный этап конкурса состоится 7 июня. Сейчас желающие могут оставить заявку. Далее кандидатам предстоит пройти четыре тура испытаний. Участники покажут свои знания правил дорожного движения, истории Хабаровского края, основ устройства легкового автомобиля и его технического обслуживания, а также основ оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии. Кроме того, конкурсанты продемонстрируют практические навыки профессионального мастерства по скоростному маневрированию на легковом автомобиле такси на время и по плавности вождения.

Более подробная информация о конкурсе, а также образцы заявки опубликованы на сайте мероприятия. Отметим, что победители получат денежные призы – за первое место 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч рулей, за третье – 20 тысяч. Также отличившихся водителей наградят призами от шинного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU