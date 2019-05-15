Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске

15 Май 08:56 2019-05-15T08:56:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае пройдет Всероссийская акция «День посадки леса». Экологическое событие случится 18 мая. В этот день представители власти, различных организаций, школьники и студенты, экологи и все, кому небезразличны вопросы защиты окружающей среды, соберутся рядом с селом Некрасовка в Хабаровске.

- Всего планируют высадить 10 тысяч саженцев кедра корейского. К слову, такую экологическую акцию в регионе проводят уже девятый год подряд. Благодаря ей удается восполнить лесной фонд, который, к сожалению, мельчает из-за хозяйственной деятельности и пожаров в России. Между тем, в Хабаровском крае уже высадили 308 тысяч молодых деревьев, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в посадках молодых кедров. Сбор участников акции на площади Славы в 10 часов утра. Далее посадка в автобус и поездка в село Некрасовка. Более подробная информация по телефону (4212) 40-27-16.

ИСТОЧНИК KP.RU