2019-05-15T08:56:41+03:00
Общество

Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске

Всего планируют высадить 10 тысяч саженцев
Ольга КИВА
Поделиться:
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в ХабаровскеМолодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае пройдет Всероссийская акция «День посадки леса». Экологическое событие случится 18 мая. В этот день представители власти, различных организаций, школьники и студенты, экологи и все, кому небезразличны вопросы защиты окружающей среды, соберутся рядом с селом Некрасовка в Хабаровске.

- Всего планируют высадить 10 тысяч саженцев кедра корейского. К слову, такую экологическую акцию в регионе проводят уже девятый год подряд. Благодаря ей удается восполнить лесной фонд, который, к сожалению, мельчает из-за хозяйственной деятельности и пожаров в России. Между тем, в Хабаровском крае уже высадили 308 тысяч молодых деревьев, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в посадках молодых кедров. Сбор участников акции на площади Славы в 10 часов утра. Далее посадка в автобус и поездка в село Некрасовка. Более подробная информация по телефону (4212) 40-27-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика