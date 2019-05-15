2019-05-15T09:27:47+03:00
Общество

В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку

На курс приехали ученики из дальневосточных городов и даже из Перми
Ольга КИВА
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В Хабаровске стартовало обучение жестовому языкуВ Хабаровске стартовало обучение жестовому языкуФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровске 13 мая стартовал второй обучающий курс жестового языка. Первый проходил в декабре прошлого года. Тогда среди слушателей были представители 19 епархий Дальневосточного федерального округа. Некоторые из них приезжали продолжить обучение в этот раз, также есть и новые ученики.

- В аудитории собрались слушатели из Благовещенска, Находки, Читы, Биробиджана. Также среди учеников есть гости из Перми. В рамках программы все присутствующие овладеют навыками жестового языка, познают «Технологию перевода на русский жестовый язык» и получат в итоге документ об окончании курса, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Отметим, что в обучении основной упор делается на церковную лексику, знакомство с православной терминологией, подготовку к переводу богослужений. Однако надо понимать, что в целом тематика жестового языка довольно широка и универсальна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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