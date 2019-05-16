2019-05-16T03:16:20+03:00
Общество

Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае

Однако уголовное разбирательство прекратили, а мужчине просто выписали штраф
Ольга КИВА
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Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском краеРельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае закончилось разбирательство по поводу пропавших рельс. Происшествие случилось в Ванино. Так, правоохранителям стало известно, что на дистанции пути исчезло имущество компании на сумму в 12 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что причастным к краже оказался начальник участка Советско-Гаванской дистанции пути.

- В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража», расследование которого, однако, было прекращено. Причиной тому стало то обстоятельство, что сам фигурант признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. К тому же ранее мужчина не привлекался, да и преступление его было небольшой тяжести, - рассказали в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

В итоге после судебного разбирательства уголовное дело фигуранта отправилось в архив, а самому мужчине выписали штраф на сумму 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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