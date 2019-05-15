Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей

15 Май 11:25 2019-05-16T02:47:51+03:00

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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги пожароопасного сезона, который начался 14 февраля. Начиная с этого дня, в регионе провели больше тысячи рейдов, выявили 96 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

Как отметили в управлении лесами края, в настоящее время в девяти районах действует особый противопожарный режим. Регулярно лесные инспекторы выявляют нарушителей правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона в отношении виновных лиц составили 92 протокола об административных правонарушениях, выписали штрафов на сумму более одного миллиона рублей, из которых уже взыскали 150 тысяч рублей.

На сегодняшний день в крае действуют 13 лесных пожаров на площади 465 гектаров. Из них огнеборцы уже локализовали четыре. Специалисты отмечают, что угрозы населенным пунктам нет.

ИСТОЧНИК KP.RU