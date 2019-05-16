Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд

16 Май 03:55 2019-05-16T04:08:08+03:00

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Руководство одной из больниц в Хабаровске чуть не привлекли к уголовной и административной ответственности. Причиной тому стало незаконное увольнение работника. Врача-хирурга рассчитали, однако сделали это с нарушениями. Свое право на труд мужчина решил отстаивать в суде.

- По результатам рассмотрения дела суд признал приказ о расторжении трудового договора с гражданином незаконным и принял решение о восстановлении мужчины в ранее занимаемой должности, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

При этом руководство больницы предупредили – если требования о восстановлении врача-хирурга на работе не будут выполнены, то нарушителей привлекут к уголовной и административной ответственности. В медучреждении подумали и решили, что лучше не испытывать правосудие в действии, и трудоустроили уволенного работника. В качестве доказательства того, что требования выполнены, правоохранителям предоставили соответствующий приказ.

ИСТОЧНИК KP.RU