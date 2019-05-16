2019-05-16T06:50:25+03:00
Общество

Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае

Оплачивать проезд можно будет с 1 июня
Ольга КИВА
Поделиться:
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском краеТранспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске начали выдавать социальные транспортные карты. Чипированный пластик содержит личные данные владельца. На него будут перечислять деньги для оплаты проезда в городском и пригородном автомобильном, водном и железнодорожном транспорте. К слову, рассчитываться в общественном транспорте можно будет с 1 июня этого года.

Как отметили в пресс-службе Хабаровского края, остаток неизрасходованных денег по соцкарте не будут переносить на следующие месяцы. Пополнять ее можно будет в том числе и самостоятельно.

Владельцы транспортных социальных карт в течение года могут опробовать новую систему расчетов в общественном транспорте и определиться, насколько это для них удобно. Если вариант с пластиком окажется невыгодным, тогда желающие смогут оформить денежную компенсацию . Для этого нужно обратиться в центр соцподдержки или в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика