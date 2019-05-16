Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае

16 Май 06:22 2019-05-16T06:50:25+03:00

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В Хабаровске начали выдавать социальные транспортные карты. Чипированный пластик содержит личные данные владельца. На него будут перечислять деньги для оплаты проезда в городском и пригородном автомобильном, водном и железнодорожном транспорте. К слову, рассчитываться в общественном транспорте можно будет с 1 июня этого года.

Как отметили в пресс-службе Хабаровского края, остаток неизрасходованных денег по соцкарте не будут переносить на следующие месяцы. Пополнять ее можно будет в том числе и самостоятельно.

Владельцы транспортных социальных карт в течение года могут опробовать новую систему расчетов в общественном транспорте и определиться, насколько это для них удобно. Если вариант с пластиком окажется невыгодным, тогда желающие смогут оформить денежную компенсацию . Для этого нужно обратиться в центр соцподдержки или в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU