«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо

16 Май 09:54 2019-05-16T09:54:29+03:00

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В Хабаровске состоится форму «Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья населения». На мероприятие приедут ведущие специалисты из российских городов, регионов Дальнего Востока, а также и города-побратима Харбина.

- На сегодняшний день в краевой столице успешно действует система охраны здоровья населения. Благодаря ей планируют помочь населению сохранить свое здоровье, а также формировать полезные привычки по сохранению здоровья, - рассказали в городском управлении здравоохранения.

Среди участников форму представители власти, науки, медицинской общественности, работники отраслей образования, физической культуры и спорта, культуры, промышленных предприятий, а также социально ориентированные НКО, высших и средних профессиональных учебных заведений, общественных организаций, средств массовой информации. Ведущие специалисты обменяются опытом и обсудят актуальные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU