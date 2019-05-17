Погода в Хабаровске на 17 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождливо
В Биробиджане дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.
В Хабаровске дождь. Ветер юго-западный 14-19 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.
В Бикине дождь. Ветер южный 13-18 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +23+25.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +12+14.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +18+20.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +18+20.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.
В Охотске небольшой дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +5+7.
ИСТОЧНИК KP.RU