2019-05-17T02:22:27+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 17 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождливо

Осадки ожидаются на большей части региона
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 17 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождливоПогода в Хабаровске на 17 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождливоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.

В Хабаровске дождь. Ветер юго-западный 14-19 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.

В Бикине дождь. Ветер южный 13-18 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +18+20.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +18+20.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.

В Охотске небольшой дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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