Турнир на Кубок мэра Хабаровска по кикбоксингу собираются проводить в масштабах целой страны

СЕГОДНЯ 03:12 2019-05-17T03:25:10+03:00

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В краевой столице через неделю стартует турнир на Кубок мэра по кикбоксингу. Пока это соревнование имеет статус регионального, однако вполне возможно, что в скором будущем его внесут в список Всероссийских состязаний. Градоначальник Сергей Кравчук и президент Дальневосточной федерации кикбоксинга Сергей Ромашков уже обсудили, насколько реально воплотить такую задумку в жизнь.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в федерации кикбоксинга России согласились с предложением дальневосточников. К слову, на сегодняшний день этим видом спорта профессионально занимаются около 500 человек. Тренироваться дети начинают с семи лет, а с 11 уже принимают участие в соревнованиях.

Напомним, турнир на Кубок мэра по кикбоксингу пойдет 24 мая в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Участвовать в нем уже согласились около 200 спортсменов из шести регионов Дальнего Востока. Также среди кандидатов на победу - спортсмены из Монголии и Южной Кореи.

ИСТОЧНИК KP.RU