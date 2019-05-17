Отметить день рождения за границей биробиджанке чуть не помешал уголовный штраф
Жительница Биробиджана собиралась за границей отметить свой день рождения. Однако все ее планы буквально накрылись медным тазом, когда она узнала, что покинуть пределы своей родины не может. Ее ограничили в праве на выезд, потому что она вовремя не заплатила уголовный штраф.
- Женщину обязали заплатить в казну 40 тысяч рублей за то, что она предоставила во время расследования неверные сведения. Тогда разбирали инцидент, связанный с растратой и злоупотреблением служебным положением, и она выступала в качестве свидетеля, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Выписанный штраф нарушительница не торопилась оплачивать, несмотря на предупреждения судебных приставов и применяемые по отношению к ней меры. Зато вспомнила о нем и даже почти сразу нашла день для оплаты, когда узнала, что не может улететь за границу. Больше претензий к ней правоохранители не имеют.
ИСТОЧНИК KP.RU