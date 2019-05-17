Отметить день рождения за границей биробиджанке чуть не помешал уголовный штраф

СЕГОДНЯ 04:58 2019-05-17T05:45:28+03:00

Женщину обязали заплатить 40 тысяч рублей за ложные сведения, которые она предоставила во время следствия

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Жительница Биробиджана собиралась за границей отметить свой день рождения. Однако все ее планы буквально накрылись медным тазом, когда она узнала, что покинуть пределы своей родины не может. Ее ограничили в праве на выезд, потому что она вовремя не заплатила уголовный штраф.

- Женщину обязали заплатить в казну 40 тысяч рублей за то, что она предоставила во время расследования неверные сведения. Тогда разбирали инцидент, связанный с растратой и злоупотреблением служебным положением, и она выступала в качестве свидетеля, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Выписанный штраф нарушительница не торопилась оплачивать, несмотря на предупреждения судебных приставов и применяемые по отношению к ней меры. Зато вспомнила о нем и даже почти сразу нашла день для оплаты, когда узнала, что не может улететь за границу. Больше претензий к ней правоохранители не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU