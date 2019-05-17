В Хабаровске гимнасты встретятся с четырехкратным Олимпийским чемпионом

СЕГОДНЯ 05:50 2019-05-17T05:50:04+03:00

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В краевую столицу приедет четырехкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов. Ранее он уже побывал в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Сызрани, Звенигороде, Пскове и Саранске, где в общей сложности провел около 30 мастер-классов. Теперь же под его руководством потренируются и юные хабаровские гимнасты. Наставникам для подрастающего поколения также станут Олимпийские чемпионы Николай Крюков и Елена Шевченко, чемпион Европы Эмин Гарибов.

- Приезда таких именитых спортсменов – это возможность популяризировать спорт среди молодежи. Для ребят проведут занятия с учетом уровня подготовки каждого юного гимнаста. Личное общение с такими великими спортсмена поможет повысить мотивацию молодого поколения заниматься еще усерднее, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В краевой столице мастер-класс для юных гимнастов проведут 25 мая. Место проведения – спортивный комплекс «Галактика», расположенный по адресу улица Чехова, 20. Сбор участников в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU