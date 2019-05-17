2019-05-17T05:50:04+03:00
Спорт

В Хабаровске гимнасты встретятся с четырехкратным Олимпийским чемпионом

Алексей Немов проведет в краевой столице мастер-класс
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске гимнасты встретятся с четырехкратным Олимпийским чемпиономВ Хабаровске гимнасты встретятся с четырехкратным Олимпийским чемпиономФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В краевую столицу приедет четырехкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов. Ранее он уже побывал в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Сызрани, Звенигороде, Пскове и Саранске, где в общей сложности провел около 30 мастер-классов. Теперь же под его руководством потренируются и юные хабаровские гимнасты. Наставникам для подрастающего поколения также станут Олимпийские чемпионы Николай Крюков и Елена Шевченко, чемпион Европы Эмин Гарибов.

- Приезда таких именитых спортсменов – это возможность популяризировать спорт среди молодежи. Для ребят проведут занятия с учетом уровня подготовки каждого юного гимнаста. Личное общение с такими великими спортсмена поможет повысить мотивацию молодого поколения заниматься еще усерднее, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В краевой столице мастер-класс для юных гимнастов проведут 25 мая. Место проведения – спортивный комплекс «Галактика», расположенный по адресу улица Чехова, 20. Сбор участников в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение машин на улице Горького в Хабаровске остановится из сноса деревьев
В Комсомольске снова поедут автобусы маршрута №15
Комсомольчанка телефоном «расплатилась» за отказ пойти в гости
Отметить день рождения за границей биробиджанке чуть не помешал уголовный штраф
Сергей Фургал договорился с банком "Открытие" об участии в проектах развития в Хабаровском крае
В духовной семинарии хабаровчан просят поделиться цветами
Вместо троллейбуса в Хабаровске будет курсировать электробус
Перед службой в армии призывники в Хабаровске получили подарки
Турнир на Кубок мэра Хабаровска по кикбоксингу собираются проводить в масштабах целой страны
На переезде в районе перегона "Семисточный-Кирга" в ЕАО ограничат движение автомобилей
Погода в Хабаровске на 17 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождливо
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан