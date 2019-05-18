Депутаты парламента Хабаровского края приняли участие во Всероссийском дне посадки леса
Депутаты краевого парламента, члены Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе края, представители исполнительной власти, молодежных организаций, активные жители региона приняли участие в акции «Всероссийский день посадки леса».
Депутаты парламента Хабаровского края приняли участие во Всероссийском дне посадки лесаФото: Законодательная дума Хабаровского края
Фото: Законодательная дума Хабаровского края
Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края, по традиции акция ежегодно проводится в Хабаровском крае в третью субботу мая. Впервые она прошла в 2011 году, провозглашенном Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом лесов.
Хабаровский край поддержал инициативу Федерального агентства лесного хозяйства по посадке деревьев, цель которой заключалась в поддержании идеи возрождения лесов, воспитании экологической грамотности, а также популяризации профессии работников лесных отраслей. И уже на протяжении девяти лет жители края принимают в ней активное участие. За это время в регионе высажено 308 тысяч саженцев молодых деревьев, создано более 110 гектаров искусственных лесонасаждений.
В этом году участок под посадку леса выбран на территории, расположенной вдоль проселочной дороги, прилегающей к улице Мира села Некрасовка. Участников акции, саженцы кедра и необходимый инвентарь организованно привезли к месту посадки. Жители края самого разного возраста и профессий дружно взялись за лопаты.
Саженцы оказались трехлетними малышами, – всего 20-25 см в высоту, поэтому с ними обращались очень бережно. Добровольцы высадили почти 12 тысяч саженцев на площади 3,5 гектара. Эта площадка была выбрана неслучайно: деревья, растущие здесь, были вырублены несколько лет назад для обеспечения местного населения дровами.
Главная цель акции – привлечь внимание к сохранению лесов, отметил спикер краевой думы Сергей ЛуговскойФото: Законодательная дума Хабаровского края
Фото: Законодательная дума Хабаровского края
- Высадка деревьев – это действительно добрая, хорошая акция, которая направлена на сохранение и воспроизводство лесных насаждений. Хочу напомнить, что эта экологическая инициатива была в 2011-м году поддержана президентом России Владимиром Путиным. Конечно, главная цель – привлечь внимание к сохранению лесов. Дерево растёт десятилетиями, а срубить или погубить его можно за несколько минут. Такими акциями мы прививаем и молодёжи, и детям любовь к природе, – отметил Сергей Луговской, председатель Законодательной думы Хабаровского края.
В акции принял участие и Юрий Матеев, вице-спикер краевого парламента, он вопросы экологии поддерживает не только в ходе акции, но и задает тон в регионе по проблеме предотвращения вырубки липы, необходимой для увеличения медосбора в крае.
- Леса вокруг поселений становится все меньше и меньше. Сегодня мы возрождаем целую серию деревьев, которые были утрачены. Раньше кедр у нас рос солидными массивами, чего теперь, к сожалению, не наблюдается. Необходимо цивилизованно использовать лесное богатство – не только вырубками заниматься, но и помогать лесу восстанавливаться. Через 30 лет придет молодежь сюда, а здесь – целый массив кедра! – подчеркнул Юрий Матвеев.
От депутатского корпуса края участие в лесовосстановлении приняли также Вячеслав Фургал и Егор Калинин.
Результатом работы десанта добровольцев по посадке деревьев в ходе проведенной акции в Некрасовке со временем должна стать кедровая лесополоса площадью более трех гектаров, что должно положительно повлиять на экологию села и здоровье его жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU