Депутаты парламента Хабаровского края приняли участие во Всероссийском дне посадки леса

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-18T08:44:26+03:00

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Депутаты краевого парламента, члены Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе края, представители исполнительной власти, молодежных организаций, активные жители региона приняли участие в акции «Всероссийский день посадки леса».

Депутаты парламента Хабаровского края приняли участие во Всероссийском дне посадки лесаФото: Законодательная дума Хабаровского края

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края, по традиции акция ежегодно проводится в Хабаровском крае в третью субботу мая. Впервые она прошла в 2011 году, провозглашенном Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом лесов.

Хабаровский край поддержал инициативу Федерального агентства лесного хозяйства по посадке деревьев, цель которой заключалась в поддержании идеи возрождения лесов, воспитании экологической грамотности, а также популяризации профессии работников лесных отраслей. И уже на протяжении девяти лет жители края принимают в ней активное участие. За это время в регионе высажено 308 тысяч саженцев молодых деревьев, создано более 110 гектаров искусственных лесонасаждений.

В этом году участок под посадку леса выбран на территории, расположенной вдоль проселочной дороги, прилегающей к улице Мира села Некрасовка. Участников акции, саженцы кедра и необходимый инвентарь организованно привезли к месту посадки. Жители края самого разного возраста и профессий дружно взялись за лопаты.

Саженцы оказались трехлетними малышами, – всего 20-25 см в высоту, поэтому с ними обращались очень бережно. Добровольцы высадили почти 12 тысяч саженцев на площади 3,5 гектара. Эта площадка была выбрана неслучайно: деревья, растущие здесь, были вырублены несколько лет назад для обеспечения местного населения дровами.

Главная цель акции – привлечь внимание к сохранению лесов, отметил спикер краевой думы Сергей ЛуговскойФото: Законодательная дума Хабаровского края

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Высадка деревьев – это действительно добрая, хорошая акция, которая направлена на сохранение и воспроизводство лесных насаждений. Хочу напомнить, что эта экологическая инициатива была в 2011-м году поддержана президентом России Владимиром Путиным. Конечно, главная цель – привлечь внимание к сохранению лесов. Дерево растёт десятилетиями, а срубить или погубить его можно за несколько минут. Такими акциями мы прививаем и молодёжи, и детям любовь к природе, – отметил Сергей Луговской, председатель Законодательной думы Хабаровского края.

В акции принял участие и Юрий Матеев, вице-спикер краевого парламента, он вопросы экологии поддерживает не только в ходе акции, но и задает тон в регионе по проблеме предотвращения вырубки липы, необходимой для увеличения медосбора в крае.

- Леса вокруг поселений становится все меньше и меньше. Сегодня мы возрождаем целую серию деревьев, которые были утрачены. Раньше кедр у нас рос солидными массивами, чего теперь, к сожалению, не наблюдается. Необходимо цивилизованно использовать лесное богатство – не только вырубками заниматься, но и помогать лесу восстанавливаться. Через 30 лет придет молодежь сюда, а здесь – целый массив кедра! – подчеркнул Юрий Матвеев.

От депутатского корпуса края участие в лесовосстановлении приняли также Вячеслав Фургал и Егор Калинин.

Результатом работы десанта добровольцев по посадке деревьев в ходе проведенной акции в Некрасовке со временем должна стать кедровая лесополоса площадью более трех гектаров, что должно положительно повлиять на экологию села и здоровье его жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU