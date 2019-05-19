Погода в Хабаровске на 19 мая 2019 года: днем до +22 градусов, облачно
В Биробиджане без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +20+22.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +20+22.
В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +20+22.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +20+22.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +19+21.
В Николаевске-на-Амуре небольшой возможен небольшой дождь. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +15+17.
В Охотске небольшой дождь. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +7+9.
ИСТОЧНИК KP.RU