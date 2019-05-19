2019-05-19T09:05:19+03:00
Общество

Зарплата учителей в Хабаровском крае вызвала много вопросов у депутатов

Оплату труда стараются повышать, но профессия пока не считается престижной
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зарплата учителей в Хабаровском крае вызвала много вопросов у депутатовЗарплата учителей в Хабаровском крае вызвала много вопросов у депутатовФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Депутаты в Хабаровском крае собрались, чтобы обсудить зарплату учителей. На сегодняшний в регионе действует система, согласно которой при оплате труда учитывают оклад и повышающие коэффициенты. Так, педагогу в сельской местности доплачивают 25 процентов, за специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе, классе - 15-20 процентов, надбавка учителю-молодому специалисту составляет 35 процентов. Также педагогам полагаются компенсационные выплаты, например, за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в ночное время, при совмещении профессий или должностей, за сверхурочную работу. Есть постоянные и временные стимулирующие выплаты за квалификационную категорию 15-75 процентов, за звание «народный», «заслуженный» - 10 процентов, за выслугу лет 10-35 процентов, за качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы.

- Такую систему признали одной из лучших в стране и оптимальной для Хабаровского края. Однако у депутатов все же возникли вопросы. К слову, были озвучены проблемы нехватки кадров при столь эффективном подходе. Также у рядовых сотрудников школ есть сомнения насчет среднестатистической зарплаты в 43 тысячи 571 рубль. К слову, на примере одной из школ в района имени Полины Осипенко доказали, что учитель может получать зарплату в 24, 45 и даже 60 тысяч рублей в зависимости от нагрузки, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.

Среди прочих вопросов, которые озвучили депутаты, компенсация оплаты коммунальных услуг педагогам в сельской местности, финансирование школьных музеев и организации отрядов Юнармии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачей в ЕАО наказали из-за неучтенной беременной школьницы
Молодежь вернулась на поле боя времен Гражданской войны близ Хабаровска
«Старшее поколение» в Хабаровском крае поможет повысить профессионализм
Погода в Хабаровске на 19 мая 2019 года: днем до +22 градусов, облачно
В Хабаровске чествовали лучших работников предприятий города
Пожар на заброшенной барже в Хабаровске: огонь распространился на площади 80 квадратных метров
Депутаты парламента Хабаровского края приняли участие во Всероссийском дне посадки леса
Администрация Хабаровска рассказала о последствиях циклона
Ради своей машины кассир ломбарда в Комсомольске-на-Амуре пошел на преступление
Погода в Хабаровске на 18 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождь
Клещи в Хабаровском крае резко активизировались и хотят больше людской крови
Хабаровчанину не удалось спокойно переехать из-за внезапно пропавших вещей
Новый глава Амурского района в Хабаровском крае вступил в должность
Для «Тепловых сетей» в Хабаровске ищут нового руководителя
Магаданцы заинтересовались капремонтом многоэтажек в Хабаровском крае
Военные летчики уничтожили в Хабаровском крае больше сотни условных террористов
Perry Mason выступят на открытии турнира по спортивной борьбе в Хабаровске
Из Австралии в Хабаровский край завезли зараженные продукты
Туристу в Хабаровске пришлось дважды заплатить за один гостиничный номер
Хабаровчане в Харбине почтут память солдат, погибших в Китае
Обитатели СИЗО в Хабаровском крае поправляли здоровье в антисанитарных условиях