Зарплата учителей в Хабаровском крае вызвала много вопросов у депутатов

СЕГОДНЯ 04:27 2019-05-19T09:05:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты в Хабаровском крае собрались, чтобы обсудить зарплату учителей. На сегодняшний в регионе действует система, согласно которой при оплате труда учитывают оклад и повышающие коэффициенты. Так, педагогу в сельской местности доплачивают 25 процентов, за специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе, классе - 15-20 процентов, надбавка учителю-молодому специалисту составляет 35 процентов. Также педагогам полагаются компенсационные выплаты, например, за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в ночное время, при совмещении профессий или должностей, за сверхурочную работу. Есть постоянные и временные стимулирующие выплаты за квалификационную категорию 15-75 процентов, за звание «народный», «заслуженный» - 10 процентов, за выслугу лет 10-35 процентов, за качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы.

- Такую систему признали одной из лучших в стране и оптимальной для Хабаровского края. Однако у депутатов все же возникли вопросы. К слову, были озвучены проблемы нехватки кадров при столь эффективном подходе. Также у рядовых сотрудников школ есть сомнения насчет среднестатистической зарплаты в 43 тысячи 571 рубль. К слову, на примере одной из школ в района имени Полины Осипенко доказали, что учитель может получать зарплату в 24, 45 и даже 60 тысяч рублей в зависимости от нагрузки, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.

Среди прочих вопросов, которые озвучили депутаты, компенсация оплаты коммунальных услуг педагогам в сельской местности, финансирование школьных музеев и организации отрядов Юнармии.

ИСТОЧНИК KP.RU