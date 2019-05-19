«Старшее поколение» в Хабаровском крае поможет повысить профессионализм

СЕГОДНЯ 06:01 2019-05-19T06:01:46+03:00

Программу разработали для тех, кому до пенсии осталось пять лет и меньше

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В Хабаровском крае обсудили реализацию программы «Старшее поколение», которую запустили в рамках национального проекта «Демография». Участники встречи собрались в здании администрации Ванинского района. Среди них были руководители структурных подразделений администрации, представители управления образования, руководители образовательных организаций.

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края, более опытные соискатели имеют больше шансов на трудоустройство. Потенциальные работодатели ценят в них накопленные знания и активную жизненную позицию. Чтобы и дальше быть востребованным специалистом, такие граждане могут пройти обучение, и таким образом повысить профессиональное мастерство, обновить знания и трудоустроиться на желаемую должность.

Учиться можно очно, очно-заочно и заочно. Если времени посещать курсы нет, то учиться можно дистанционно. Чтобы получить направление на обучение, гражданам, которым до выхода на пенсию осталось пять лет или меньше, необходимо лично обратиться в центр занятости населения, выбрать направление и одно учреждение из перечня образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU