Молодежь вернулась на поле боя времен Гражданской войны близ Хабаровска

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-19T07:30:00+03:00

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Из Хабаровска в Смидовичский район отправилась военно-историческая поисковая экспедиция. Целью ее участников было пройти по местам, где прошли последние бои Гражданской войны 1921-1922 годов близ Хабаровска. Среди желающих совершить это маленькое путешествие в прошлое были студенты и школьники, представители поисковых движений, Центра патриотического воспитания, а также старший научный сотрудник отдела истории Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова.

- Экспедиция длилась три дня. За это время участники обследовали около двух квадратных километров территории и обнаружили место боя, а также обнаружили стрелковое вооружение вроде винтовки «трехлинейки», системы «Арисака», пулеметы системы «Максим» и артиллерию. В этом месте может находиться неизвестное захоронение павших бойцов, поиски которого продолжаются, - рассказали в министерстве культуры края.

Собранными в ходе экспедиции материалами пополнят фонды Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова. Их планируют выставить в экспозициях музея. Это будет напоминанием о событиях, начавшихся в 1920 году, когда на Дальнем Востоке создали Дальневосточную республику. В 1921 году ее свергли, началось так называемое «Меркуловское правительство». Осенью этого же года вооруженные силы Временного Приамурского правительства начали «Хабаровский поход» против ДВР и к январю 1922 года взяли под контроль Уссурийскую железную дорогу и Хабаровск. Однако у станции у станции Ин – сейчас это поселок Смидовичи Еврейской автономной области, их продвижение удалось остановить. С февраля 1922 года, после победы армии Дальневосточной республики у Волочаевки, началось окончательное вытеснение белых с территории Дальнего Востока России, закончившееся в октябре 1922 года во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU