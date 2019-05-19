2019-05-19T10:33:42+03:00
Дом. Семья

Японская макака готова показать себя во всей красе в зоосаде под Хабаровском

Животное по имени Сакура привезли в регион в октябре прошлого года
Ольга КИВА
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Японская макака готова показать себя во всей красе в зоосаде под ХабаровскомЯпонская макака готова показать себя во всей красе в зоосаде под ХабаровскомФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском в экспозиционный вальер перевели японскую макаку по имени Сакура. Животное доставили на Дальний Восток в октябре прошлого года. Зимовала обезьянка в теплом вольере, к слову, в феврале этого года она отметила день рождения – Сакуре исполнилось два года. По зоологическим меркам, она еще совсем ребенок, в подростковый возраст животное перейдет только в три года.

- В новый вольер японскую макаку перевели, как только установились комфортные погодные условия. К тому же животному нужно было время, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни. В естественных условиях обитания эти обезьянки зимой греются в теплых источниках. Это проявление адаптивного механизма к климатическим условиям. Летом такой необходимости у них нет, вода используется для питья или гигиены, - рассказали в зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

Жителей и гостей города приглашают посмотреть на японскую макаку и призывают не забрасывать вольер дополнительными угощениями. У Сакуры сбалансированный рацион, состоящий из фруктов, овощей, творога, каши, яиц и зелени. Вкусности от посетителей могут навредить здоровью малышки.

Японская макака готова показать себя во всей красе в зоосаде под Хабаровском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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