2019-05-20T03:58:30+03:00
Происшествия

Водителя микроавтобуса, съехавшего в Амур, нашли мертвым в Хабаровском крае

Происшествие случилось в минувшие выходные, 18 мая
Ольга КИВА
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Водителя микроавтобуса, съехавшего в Амур, нашли мертвым в Хабаровском краеВодителя микроавтобуса, съехавшего в Амур, нашли мертвым в Хабаровском краеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровском крае в минувшие выходные, 18 мая, случилось дорожное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель на машине Hyundai-Grace отправился в путь, но на дороге в поселке Чныррах Николаевского района попал в жуткую дорожную аварию.

- Так, в районе улицы Гаражной микроавтобус съехал с насыпи в реку Амур. Как результат, водитель погиб на месте. Правоохранители пока выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что авария случилась днем, погода была ясной, дорога была без дефектов, но мокрая, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Автолюбителей в крае убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это поможет сохранить жизнь вам, а также жизни тех, кто может оказаться в момент происшествия рядом с вами. Пожалуйста, во время движения внимательно следите за дорогой и сохраняйте бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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