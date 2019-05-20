2019-05-20T03:57:39+03:00
Недвижимость

Очередная волна отключений горячей воды «накрыла» Хабаровск

В этот раз без водоснабжения останутся больше двух тысяч домов
Ольга КИВА
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Очередная волна отключений горячей воды «накрыла» ХабаровскОчередная волна отключений горячей воды «накрыла» ХабаровскФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевой столице продолжаются гидравлические испытания. Это процедура, которую обязательно должны сделать энергетики после завершения отопительного сезона. В этот раз без водоснабжения останутся две тысячи 113 домов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, горячую воду отключат 20 мая в 00:00, а 24 мая в 17:00 водоснабжение уже восстановят. В этот период коммунальный ресурс будет отсутствовать в многоэтажках Железнодорожного, Центрального, Краснофлотского и Кировского районов.

Среди отключаемых объектов не только жилые дома, но и 42 детских сада, 43 учебных заведения, 44 медицинских учреждения. Отметим, что на сегодняшний день в одном доме, расположенном на Трамвайном проезде, отсутствует холодная вода. Причина тому – засор канализации.

Накануне, 19 мая, на улицах Хабаровска работали 38 единиц техники предприятий благоустройства. Также на работу ночью вышли 11 машин. В целом с улиц города вывезли 90 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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