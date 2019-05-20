2019-05-20T03:56:15+03:00
Происшествия

Вернувшаяся с работы, хабаровчанка обнаружила в квартире пропажу на 160 тысяч рублей

Похититель зашел к ней дом, открыв дверь подобранным ключом
Ольга КИВА
Поделиться:
Вернувшаяся с работы хабаровчанка обнаружила в квартире пропажу на 160 тысяч рублейВернувшаяся с работы хабаровчанка обнаружила в квартире пропажу на 160 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жительница Хабаровска ввернулась домой и с ужасом обнаружила, что из ее квартиры неизвестный вынес деньги и ювелирные украшения на сумму 160 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что дверь не была взломана.

Оперативники взялись за расследование и вскоре задержали предполагаемого вора. Фигуранту 35 лет, и в его прошлом уже есть темные пятна в виде краж и грабежа, за которые его привлекали к уголовной ответственности. Драгоценности подозреваемый отнес в ломбард. Вырученные от сделки деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». Если его вину докажут в суде, он может лишиться свободы на срок до пяти лет. На время расследования подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Полицейские занимаются розыском похищенного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельчанин в ЕАО отрекся от оружия и наркотиков, свалив все на умершего отца
Сборщик дикоросов пропал в лесах Хабаровского края
Жертвой автолюбительницы в Хабаровске стало дерево
Юные ученые презентуют свои разработки на конгрессе инженеров в Комсомольске-на-Амуре
На козоводство в Хабаровском крае выдали первые гранты
В Комсомольске перевозчики планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей
В Хабаровске обсудили возможности для помощи больным с раком крови
Очередная волна отключений горячей воды «накрыла» Хабаровск
Водителя микроавтобуса, съехавшего в Амур, нашли мертвым в Хабаровском крае
Гимнастки в Хабаровске выяснили, кто из них спортивнее и профессиональнее
На мусороперерабатывающей станции в Хабаровске могли взорваться артиллерийские снаряды
Погода в Хабаровске на 20 мая 2019 года: днем до +19 градусов, дождь, возможна гроза
Жадная сиделка в ЕАО опустошила кошелек своей спящей подопечной
Японская макака готова показать себя во всей красе в зоосаде под Хабаровском
Врачей в ЕАО наказали из-за неучтенной беременной школьницы
Молодежь вернулась на поле боя времен Гражданской войны близ Хабаровска