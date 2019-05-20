Вернувшаяся с работы, хабаровчанка обнаружила в квартире пропажу на 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 03:53 2019-05-20T03:56:15+03:00

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Жительница Хабаровска ввернулась домой и с ужасом обнаружила, что из ее квартиры неизвестный вынес деньги и ювелирные украшения на сумму 160 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что дверь не была взломана.

Оперативники взялись за расследование и вскоре задержали предполагаемого вора. Фигуранту 35 лет, и в его прошлом уже есть темные пятна в виде краж и грабежа, за которые его привлекали к уголовной ответственности. Драгоценности подозреваемый отнес в ломбард. Вырученные от сделки деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». Если его вину докажут в суде, он может лишиться свободы на срок до пяти лет. На время расследования подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Полицейские занимаются розыском похищенного.

ИСТОЧНИК KP.RU