В Хабаровске обсудили возможности для помощи больным с раком крови

СЕГОДНЯ 04:04 2019-05-20T05:38:44+03:00

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Круглый стол, посвященный онкогематологической помощи, прошел в Хабаровске на площадке партии «Единая Россия». Инициатором дискуссии о проблемах пациентов с раковыми заболеваниями крови и путях их решения выступили Дальневосточный региональный союз общественных объединений пациентов и депутаты Законодательной думы региона - председатель парламента Сергей Луговской и председатель думского комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

Открывая обсуждение за круглым столом, спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской отметил, что «здоровье наших граждан - это основа для развития» и напомнил о первостепенной приоритетности медицины при выполнении майского указа президента.

Он добавил, что среди причин смертности лидируют сердечно-сосудистые заболевания, а за ними следуют онкоболезни, в том числе и раковые заболевания крови. Это говорит о том, что вопросы профилактики и лечения онкологических и гематологических заболеваний продолжают оставаться актуальными, а значит, должны решаться на высоком профессиональном уровне.

Корреспондент «КП»-Хабаровск» поговорил с двумя ключевыми участниками дискуссии о программе развития онкогематологической помощи в Хабаровском крае - Валентиной Молоствовой, главным внештатным гематологом Министерства здравоохранения РФ по Дальневосточному федеральному округу, и Николаем Дроновым, председателем исполкома общественного движения против рака.

- Мы всегда поднимали вопрос о помощи онкогематобольным, а сейчас появились и новые дорогие препараты, которые не просто лечат, а дают возможность людям с этими заболеваниями жить, воспитывать детей, сохранять работоспособность. И тем самым помогать обществу, а общество должно заботиться об этих пациентах. Новый национальный проект по онкологии получился немножко односторонним. Он учитывает потребности больных с опухолями, но совершенно не учел больных с онкогемотологическими заболеваниями. Это меньшая часть онкобольных, но это, в основном, молодые люди. Мы как раз и заинтересованы в том, чтобы именно эту категорию людей лечить самыми современными препаратами и достигать в этом успеха, - рассказала Валентина Молоствова.

- У нас достигнуты определенные успехи. Например, есть такой показатель как одногодичная летальность. То есть в течение года больной заболел и умер. Если этот показатель высокий - значит, служба плохо работает. У нас в Хабаровском крае этот показатель более чем в два раза ниже, чем в целом по России. О чем это говорит? О том, что мы научились первой линии терапии, мы таких больных выхаживаем и, в конечном итоге, получаем результат. Но есть отдельная категория пациентов, которым не дает пользу стандартная, обычная терапия. Они нуждаются в следующих линиях терапии. В последние десять лет, даже пять, появилось много таргетных препаратов, очень эффективных. Если мы сможем обеспечить этими препаратами вторую и третью линию терапии, то мы сможем и этой группе больных помогать и вылечить их. Повысить их качество жизни и сохранить работоспособность людей.

А вот другой показатель - пятилетней выживаемости - у нас несколько ниже, чем по России. И вот если бы у нас были эти самые таргетные препараты, то и эффективность лечения отдельных категорий пациентов была бы выше. Мы в этом году в программу по онкозаболеваниям не вошли, но считаем, что с 2020-го года должны войти. Должны быть средства выделены и для гематологических больных, - считает главный дальневосточный гематолог.

Главный дальневосточный гематолог Валентина Молоствова отметила успехи Хабаровского края в борьбе с онкозаболеваниями кровиФото: Законодательная дума Хабаровского края

- Онкология - достаточно разнообразная вещь, и сегодня начала разворачиваться национальная программа по борьбе с онкозаболеваниями, это часть другого проекта - «Здравоохранение». Но уже сегодня стали видны проблемы - это несинхронизированность со смежными отраслями. Поэтому мы говорим о доступности медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями крови, с раком крови, если говорить по-народному. К сожалению, они в федеральный проект по борьбе с онкозаболеваниями не попали. Мы советуемся с руководителями учреждений здравоохранения, с практикующими врачами, с органами управления здравоохранением относительно путей решения этой проблемы на региональном уровне. Заболевания крови, в силу агрессивности новообразований, вносят весомый вклад в копилку смертности. Этих пациентов значительно меньше, чем других онкобольных, и уже есть препараты, которые позволяют эффективно их лечить. Нужны управленческие решения, которые позволят получать помощь онкогематологическим больным, а, следовательно, и положительные общественные результаты. Очень хорошо, что депутаты на партийной площадке предоставили нам возможность об этом поговорить, - отметил в беседе с корреспондентом «КП-Хабаровск» Николай Дронов, председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака».

Поддержку со стороны Движения против рака краевой медицине окажет Николай ДроновФото: Законодательная дума Хабаровского края

Результатом круглого стола станет реализация прозвучавших на нем предложений по улучшению помощи онкогематологическим пациентам, которые найдут отражение в региональных программах развития здравоохранения.

- Мы приняли решение и записали это в рекомендации круглого стола, что необходимо от депутатов Законодательной думы, Дальневосточного регионального союза общественных объединений пациентов, от Движения против рака, министерства здравоохранения края направить обращение в Минздрав РФ, чтобы онкогематология тоже была внесена в проект «Здравоохранение». На обсуждении прозвучали очень конкретные предложения: в частности, пришли к выводу, что необходимо в Хабаровске создать свой центр по пересадке костного мозга, в настоящее время пациентов отправляют в Санкт-Петербург, а у нас тоже есть специалисты и возможности для проведения таких операций. Все это необходимо согласовывать, чтобы трансплантация такая проводилась и у нас, на Дальнем Востоке. ПЭТ центр для диагностики раковых заболеваний в Хабаровске уже есть, и к нам приезжают из других регионов люди на обследование, в 2020 году такой же будет строиться в Комсомольске-на-Амуре, он будет рассчитан на жителей города и северных территорий края, - прокомментировала итоги обсуждения Ирина Штепа, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению. – При рассмотрении краевого бюджета в первую очередь мы поднимаем вопросы финансирования здравоохранения, и определенные суммы в бюджете благодаря такой работе учтены: и для капитального ремонта медучреждений, и на лекарственное обеспечение. Тем не менее средств все равно не хватает. Поскольку у нас не все сегодня больные орфанными (редкими) заболеваниями "переданы" на федеральное финансирование, нам не хватает 200 миллионов рублей. Мы надеемся в этом вопросе и на содействие Николая Дронова, председателя исполнительного комитета МОД "Движение против рака". Онкология – сегодня важнейшая тема, она требует постоянного мониторинга, выявления всех проблем. И, в частности, накануне у меня была открыта горячая телефонная линия по вопросам онкологии. Люди обращались и по лекарственному обеспечению, и по оказанию содействия в стационарном лечении, и по оказанию паллиативной помощи, она сегодня может оказываться таким больным не только в стационаре, но и на дому. Вопрос этот в некоторых районах не урегулирован, и мы этим занимаемся.

ИСТОЧНИК KP.RU