2019-05-20T05:50:44+03:00
Общество

Юные ученые презентуют свои разработки на конгрессе инженеров в Комсомольске-на-Амуре

Среди авторов проектов ученики общеобразовательных и профильных школ
Ольга КИВА
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Юные ученые презентуют свои разработки на конгрессе инженеров в КомсомольскеЮные ученые презентуют свои разработки на конгрессе инженеров в КомсомольскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре 13-14 июня пройдет Общероссийский конгресс инженеров. «Фишкой» этого события станет выставка, среди экспонатов которой будут инновационные разработки учеников общеобразовательных и профильных школ. Также свои проекты представят представители проектных бюро. Во время мероприятия будет работать детский технопарк.

- Кроме того, свои экспозиции выставят ведущие технические университеты края, научно-образовательные и исследовательские центры, крупнейшие предприятия, заводы и организации региона. Участники конгресса обсудят вопросы профориентации молодежи, подготовки инженерных кадров, развития технических компетенций на производстве. Участники события побывают на производственных предприятиях комсомольской агломерации и своими глазами увидят новейшее высокотехнологичное оборудование в работе, ознакомятся с технологическими и производственными процессами, - рассказали в региональном министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Отметим, что в течение нескольких лет в городе Юности практикуют непрерывное инженерное образование. Это значит, что кадры начинают готовить со школы и завершают процесс обучения в университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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