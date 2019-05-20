2019-05-20T06:55:38+03:00
Происшествия

Жертвой автолюбительницы в Хабаровске стало дерево

Женщина не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части
Ольга КИВА
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Жертвой автолюбительницы в Хабаровске стало деревоЖертвой автолюбительницы в Хабаровске стало деревоФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие выходные, 18 мая, в краевой столице случилась авария, в которой пострадала женщина, управлявшая машиной, и дерево. По предварительной информации горожанка ехала на автомобиле Subaru Forester по проспекту 60 лет Октября. Во время движения женщина не правилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Как сообщил информированный источник, женщина сильно травмировалась. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом правого бедра, открытый перелом третьего пальца левой кисти. Пострадавшую доставили в больницу.

Известно, что опыт вождения женщины больше года. В отношении пострадавшей составили протокол о направлении на медицинское освидетельствование. Также в отношении нее вынесли определение за нарушение правил дорожного движения.

Автолюбителей Хабаровска призывают быть предельно внимательными и сохранять бдительность во время управления машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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