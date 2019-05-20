2019-05-20T06:38:51+03:00
Общество

Сборщик дикоросов пропал в лесах Хабаровского края

Мужчина исчез в районе поселка Дуки в Солнечном районе
Ольга КИВА
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Сборщик дикоросов пропал в лесах Хабаровского краяСборщик дикоросов пропал в лесах Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае помощь спасателей понадобилась в поисках пропавшего сборщика дикоросов. Предварительно известно, что мужчина промышлял ориентировочно в 16 километрах от поселка Дуки. В лес пропавший отправился в минувшие выходные, 19 мая, однако домой так и не вернулся.

- На данный момент полицейские проводят поисковую операцию. Сегодня, 20 мая, к ним присоединились спасатели, которые приехали из Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности в лесах и предварительно готовиться к походам. Обязательно изучите местность, возьмите с собой компас или карту. Также расскажите близким, куда именно вы отправляетесь, объясните, какие ориентиры могут быть рядом – озеро, река, гора и так далее.

Напоминаем, что в экстренных случаях, когда требуется помощь спасателей, нужно звонить по номеру 112, 01 со стационарного телефона или 101 с мобильного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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