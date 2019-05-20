2019-05-20T08:33:53+03:00
Общество

На обновление жилых домов в Хабаровском крае потратят полтора миллиарда рублей

Всего в этом году планируют капитально отремонтировать более 600 многоквартирников
Ольга КИВА
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На обновление жилых домов в Хабаровском крае потратят полтора миллиарда рублейНа обновление жилых домов в Хабаровском крае потратят полтора миллиарда рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровском крае в этом году собираются привести в порядок более 600 жилых домов. В 180 из них капитальный ремонт уже начался, по 431 дому пока заключают договоры подряда. В целом на обновление многоэтажек направят полтора миллиарда рублей.

Как отметили в пресс-службе правительства края, деньги на ремонт поступили в виде взносов от самих жильцов. Речь идет о сумме в четыре с половиной миллиарда рублей, из которых больше половины уже израсходовали на работы и услуги. Также на спецсчета регоператора поступили еще 11 миллионов рублей.

Отметим, что самый дорогой вид работ – это замена лифтов, а самый востребованный – ремонт крыш. К слову, заявки на восстановление кровли в этом году подали 222 дома. С 2014 года привести в порядок удалось больше двух тысяч жилых домов, в очереди еще находятся почти восемь тысяч многоэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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