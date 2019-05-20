Вулкан Эбеко на Сахалине выбросил пепельный столб высотой до трех с половиной километров

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-20T10:44:13+03:00

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Сегодня, 20 мая, на вулкане Эбеко зарегистрировали пепловый выброс. Высота этого исполина - одна тысяча 156 метров. Он расположен в семи километрах от Северо-Курильска с северо-западной стороны в северной части хребта Вернадского. Ученые зафиксировали пепловый столб высотой до трех с половиной километров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии не более шести километров. Как отмечают специалисты, пеплопад не наблюдали в самом Северо-Курильске. Также местные жители не почувствовали запаха сероводорода. В целом угрозы для жизни населения нет.

Жителям области напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефону 112, а также по номеру 01 со стационарного устройства и 101 с мобильного. Также звонки от населения принимают по единому телефону доверия - (4242) 72-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU