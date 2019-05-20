В Комсомольске речная навигация все-таки открылась

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-20T10:43:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре наконец-то открылась речная навигация. Открыть ее планировали еще 10 мая, но случилось непредвиденное. Ранее сообщалось, что из-за низкого уровня реки Амур теплоходы и дебаркадер не смогли вывести из затона. Решить проблему удалось с помощью плавкрана, доставленного из Хабаровска. Его использовали для проведения дноуглубительных работ.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, на сегодняшний день перевозчик уже выполнил первый рейс – доставил пассажиров из города Юности в село Пивань. С 20 мая откроется еще один рейс до села Нижние Халбы, а с 25 мая – скоростной маршрут до Николаевска-на-Амуре с заходом в село Богородское.

Отметим, что в краевой столице речная навигация стартовала на неделю раньше назначенного срока. Так, первые теплоходы отправились в рейсы с 27 апреля. В Амурске суда пошли по расписанию – с 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU