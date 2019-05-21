Молодежь Хабаровского края приглашают на творческую «Тавриду 5.0»

СЕГОДНЯ 03:33 2019-05-21T06:13:50+03:00

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Молодежь Хабаровского края приглашают на форум молодых деятелей искусств и культуры «Таврида 5.0». Впечатляющее событие пройдет на территории Капсельской долины в Крыму. Оно будет состоять из 15 тематических смен, последнюю проведут 5 октября. Для гостей форума устроят творческие школы, обучающие мастер-классы и креативные лекции. Среди спикеров известные гости-тренеры.

- Участие в форуме подтолкнет к новым творческим свершениям, у каждого гостя появится возможность получить грантовую поддержку для своего проекта. Один человек может участвовать только в одной смене. При этом при подаче заявки нужно выполнить творческое задание и ответить на вопросы онлайн-интервью. В случае успешного прохождения отбора, мы готовы рассмотреть возможность поддержки в организации трансфера к месту молодежного слёта, - рассказали в комитете по молодежной политике правительства края.

Отметим, что в этом году форум пройдет уже в пятый раз. По прогнозам организаторов он объединит более 30 тысяч человек. В завершении мероприятия устроят главный творческий фестиваль страны «Таврида – ArtRussia 2019».

Зарегистрироваться на форум можно на сайте мыставриды.рф или в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

ИСТОЧНИК KP.RU