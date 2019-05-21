2019-05-21T06:06:54+03:00
Происшествия

Хабаровчанин выскочил из машины и догнал налетчика, обидевшего студентку

Так отреагировал горожанин на крики помощи
Ольга КИВА
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Хабаровчанин выскочил из машины и догнал налетчика, обидевшего студенткуХабаровчанин выскочил из машины и догнал налетчика, обидевшего студенткуФото: Тимур ХАНОВ
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Студентка в Хабаровске чуть не распрощалась со своим смартфоном прямо на одной из улиц Хабаровска. Девушка возвращалась из вуза домой, по дороге разговаривала по телефону. Вдруг подскочил неизвестный, вырвал из ее рук гаджет и бросился наутек.

- Студентка подняла крик, стала звать на помощь. Отреагировал на ее беду незнакомый молодой человек. Он выскочил из припаркованной машины, догнал налетчика, забрал у него похищенный телефон, а потом удерживал нарушителя до приезда полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже полицейские выяснили, что задержанного автолюбителем гражданина семь раз привлекали к уголовной ответственности. В прошлом фигурант промышлял кражами, грабежом, а также угрожал убийством, избивал своих жертв и причинял им тяжкий вред здоровью. В последний раз он освободился из тюрьмы в июле 2018 года. Нигде не работал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж». На время расследования фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

За проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступления неравнодушного жителя краевой столицы решили поощрить памятным подарком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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