Хабаровчане опробовали электробус в действии

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-20T11:27:41+03:00

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Электробус – новый вид общественного транспорта опробовали в Хабаровске. Машина проехала по маршруту троллейбуса №1 «Аэропорт-Комсомольская площадь». Одним из первых пассажиров стал мэр города Сергей Кравчук.

- Глава городской администрации отметил, что в салоне электробуса довольно комфортно. Позже на встрече с руководством предприятия «Городской электротранспорт» он обсудил технические качества машины, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что она работает на аккумуляторах, которых хватает на 200 километров пути. Чтобы зарядить батареи, потребуется пять часов. Стоимость электробуса значительно выше цены автобусов и троллейбусов, но при этом его обслуживание обходится дешевле. Для краевой столицы сейчас подыскивают экологичную и экономичную замену существующего пассажирского транспорта. Пока электробус расценивают как машину, за которой будущее пассажирских перевозок в краевой столице. Чтобы принять окончательное решение о закупке электробусов, образец сначала протестируют в течение двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU