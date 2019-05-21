СЕГОДНЯ 02:42 2019-05-21T05:55:48+03:00

Погода в Хабаровске на 21 мая 2019 года: днем до +18 градусов, небольшой дождь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Мощный тропосферный вихрь все еще кружит над регионом. Но он уже чуть дальше сползает в океан, и потому сила осадков снижается, ветры стихают... По крайней мере такое происходит в южных районах. Ненастье сместится к морскому побережью. Погода стремится наладиться, к выходным будет уже тепло и комфортно.

В Биробиджане дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +17+19.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +16+18. Уровень Амура у краевого центра минус 23 сантиметра. В ближайшие двое суток без существенных изменений. Температура воды в реке 16,6 С.

В Бикине небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер южный 12-17 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17. Уровень Амура у Города Юности минус 56 сантиметров.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +12+14. Уровень Амура в устье реки 113 сантиметров.

В Охотске вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +6+8.

ИСТОЧНИК KP.RU