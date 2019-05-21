2019-05-21T05:48:28+03:00
Общество

Ливневые коллекторы в Хабаровске не справляются с потоками воды во время дождя

Дорожники бросили дополнительные силы на их расчистку
Ольга КИВА
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Ливневые коллекторы в Хабаровске не справляются с потоками воды во время дождяЛивневые коллекторы в Хабаровске не справляются с потоками воды во время дождяФото: Иван МАКЕЕВ
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В минувшие сутки, 20 мая, дорожники в краевой столице бросили дополнительные силы на расчистку ливневых канализаций от засоров. В период циклона в Хабаровске прошли дожди. Как результат, часть дорог фактически оказалась под водой. О проблемах сообщил сами жители города.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, водостоки уже очистили в районе локомотивного депо, по улице Кубяка и на нескольких улицах в Индустриальном районе. Промывку делают с помощью специального агрегата. На данный момент работы ведутся в поселке имени Горького, где затоплен участок дороги в районе Дома ветеранов.

Жителям города напоминают, что подать заявку на чистку ливневых коллекторов можно в единую диспетчерскую службу города по телефонам 004 или 42-47-43.

Отметим, что по информации, предоставленной МЧС, 21 мая в южных и центральных районах Хабаровского края пройдут сильные грозовые дожди с усилением ветра до 23 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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