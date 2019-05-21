2019-05-21T05:47:00+03:00
Происшествия

Пожилая хабаровчанка зашла в подъезд и попала под горячую руку грабителя

Неизвестный отобрал у старушки пакет и убежал
Ольга КИВА
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Пожилая хабаровчанка зашла в подъезд и попала под горячую руку грабителяПожилая хабаровчанка зашла в подъезд и попала под горячую руку грабителяФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Пожилая хабаровчанка оказалась жертвой грабителя в подъезде собственного дома. Неизвестный зашел в помещение следом за потерпевшей и прямо с порога напал на 77-летнюю женщину. Он толкнул ее сзади, пенсионерка упала, воспользовавшись замешательством, грабитель вырвал из рук хабаровчанки пакет и скрылся. Камеры видеонаблюдения записали преступление.

- Ущерб заявительница оценила в сумму порядка двух тысяч рублей. На данный момент оперативники разыскивают фигуранта, напавшего на пожилую женщину. Ориентировки довели до патрульных экипажей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Жителей города убедительно просят помочь в поисках налетчика. Его приметы - мужчина, на вид 30-40 лет, худощавый, европейской внешности, рост около 170 сантиметров. Был одет в темную удлиненную куртку, на голове черная кепка, темные брюки. Если вы располагаете информацией о том, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8914-540-46-18 или 02.

Пожилая хабаровчанка зашла в подъезд и попала под руку грабителя.УМВД России по городу Хабаровску

ИСТОЧНИК KP.RU

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