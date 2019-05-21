2019-05-21T07:02:00+03:00
Происшествия

Очевидцы в ЕАО нашли пропавшего на реке Тунгуска рыбака

Тело доставили на берег и передали правоохранителям
Ольга КИВА
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Очевидцы в ЕАО нашли пропавшего на реке Тунгуска рыбакаОчевидцы в ЕАО нашли пропавшего на реке Тунгуска рыбакаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейской автономии закончились поиски рыбака, пропавшего на реке Тунгуске. Тело утонувшего мужчины обнаружили очевидцы, которые удили в районе 29 створы вышеупомянутой реки. Ранее сообщалось, что о пропаже рыбака стало известно 8 мая. В этот день мужчина перестал выходить на связь, а родственники забили тревогу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, сотрудники ГИМС вместе с участковым уполномоченным полиции доставили к берегу тело мужчины. Дальше его передадут сотрудникам правоохранительным органов.

Жителей области убедительно просят сохранять бдительность и соблюдать правила поведения на рыбалке. Перед уходом на реку нужно сообщить родным и близким о том, куда именно вы направляетесь и когда собираетесь вернуться. Возьмите с собой мобильный телефон, не берите алкоголь. Перед рыбалкой проверьте состояние лодки, постарайтесь рыбачить недалеко от берега.

Напомним, в экстренных ситуациях нужно звонить по номерам 112, 01 со стационарных телефонов и 101 с мобильных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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