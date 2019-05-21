СЕГОДНЯ 07:41 2019-05-21T07:57:59+03:00

В Хабаровске иномарка после столкновения с другой машиной врезалась в столб Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 20 мая, в Хабаровске на улице Воронежской случилась авария, в которой пострадала пассажирка. На данный момент известно, что в Toyota Corolla Axio врезалась машина Nissan Note. Водитель банально не уступил дорогу на перекрестке улиц Воронежская-дорога Восток при повороте налево в сторону улицы Тихоокеанской. Toyota Corolla Axio в это время ехала прямо.

- В результате аварии пострадавшая сильно ударилась головой. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей. Женщину доставили в больницу, - рассказал информированный источник.

По предварительной информации, за рулем Toyota Corolla Axio находилась женщина. По результатам медицинской экспертизы в момент аварии она была трезва. Ее стаж вождения - девять лет. В отношении автолюбительницы составили административные протоколы. Водитель второй машины также был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU